ООН восстановил право голоса Ливана в ГА

Ливан вновь обрел право голоса в Генассамблее ООН, после того как внес платеж во всемирную организацию, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Ранее он заявлял, что семь стран ООН лишились права голоса в Генеральной Ассамблее из-за долгов по взносам во всемирную организацию. В их число вошли Центральноафриканская Республика, Гамбия, Ливан, Лесото, Тонга, Венесуэла и Йемен.

В понедельник утром, по словам Дюжаррика, стало известно, «что Ливан только что совершил платеж». «И с этим платежом право голоса Ливан полностью восстановлено, согласно статье 19 устава ООН», — сказал официальный представитель генсека ООН. (РИА Новости)