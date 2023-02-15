В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) заявили, что законность американских санкций против Ирана вызывает сомнения с точки зрения международного права. Об этом говорится в заявлении на сайте УВКПЧ.

«Законность односторонних санкций США против Ирана сомнительна с точки зрения международного права, как и законность их экстерриториального применения», — сказано в документе.

По информации ООН, Ирану было отказано в получении поставок лекарств от швейцарской фармацевтической группы Novartis и ключевых ингредиентов для таких средств от французской компании Roquette Frères.

Согласно тексту документа, санкции США повлияли на импорт жизненно важных препаратов. Таким образом было нарушено право на здоровье иранских пациентов с талассемией, приводящее к росту осложнений и смертности.

Кроме того, в управлении ООН назвали гуманитарные исключения для медицинских товаров в американских санкционных правилах сложными и неясными.