Количество гражданских лиц, погибших в Украине с февраля 2022 года, превысило 17 тыс. человек, в их числе более 400 детей.

Как сообщает # со ссылкой на ТАСС, такие данные привел во вторник на заседании Совета Безопасности ООН заместитель генерального секретаря Всемирной организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

«Согласно данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, с 24 февраля по 1 декабря 2022 года были убиты 17 023 гражданских лица, в том числе, 419 детей. Однако мы знаем, что настоящие цифры гораздо выше. Всемирная организация здравоохранения зафиксировала 715 атак на медицинскую инфраструктуру, в том числе, 630 атак по медицинским учреждениям и 61 атаку на медперсонал. Эти атаки составляют 70% от всех атак на медицинские учреждения по всему миру в этом году. Всего убито или ранено 1 148 детей, миллионы были вынуждены бежать, оказались разлучены со своими семьями или столкнулись с риском насилия», — сказал он.

Гриффитс не уточнял, на каких территориях зафиксирована гибель гражданских лиц.

«Всего около 14 млн человек были вынуждены покинуть свои дома, 6,5 млн из них остаются в пределах Украины, более 7,8 млн находятся в Европе», — добавил он.