ООН предупредила о риске дефицита продуктов в мире из-за пандемии

«Продовольственные системы сократились из-за COVID-19. Продукты подорожали, а в некоторых местах стали недоступны людям. Вопрос продовольствия в этом году стоит острее, чем в прошлом», — заявила спецпосланник.

Калибата отметила, что основной удар пришелся по рынкам: из-за введения режима карантина были закрыты продуктовые рынки, что привело к ухудшению положения фермеров.

Говоря об африканских странах, спецпосланник отметила, что положение таких государств, как Кения, Сомали и Эфиопия, столкнувшихся со значительным увеличением цен на продукты и дефицитом продовольствия, осложняется и ожидающимся серьезным сезоном засухи.(РИА Новости)