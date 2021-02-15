ООН предупредила о риске дефицита продуктов в мире из-за пандемии

Бедные страны в 2021 году стали подвержены еще большему риску столкнуться с продовольственным кризисом из-за повышения цен на продукты, вызванного пандемией коронавируса, чем в прошлом году, сообщила в интервью газете Guardian специальный посланник ООН по вопросам Саммита по продовольственным системам 2021 года Агнес Калибата.
«Продовольственные системы сократились из-за COVID-19. Продукты подорожали, а в некоторых местах стали недоступны людям. Вопрос продовольствия в этом году стоит острее, чем в прошлом», — заявила спецпосланник.
Калибата отметила, что основной удар пришелся по рынкам: из-за введения режима карантина были закрыты продуктовые рынки, что привело к ухудшению положения фермеров.
Говоря об африканских странах, спецпосланник отметила, что положение таких государств, как Кения, Сомали и Эфиопия, столкнувшихся со значительным увеличением цен на продукты и дефицитом продовольствия, осложняется и ожидающимся серьезным сезоном засухи.(РИА Новости)