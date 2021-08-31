ООН продолжит проводить гуманитарные операции в Афганистане и после вывода военных США и их союзников.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

«Наши гуманитарные коллеги в Афганистане сообщают нам, что сегодня, тогда как (иностранные) армии убыли, ООН привержена тому, чтобы остаться в стране. Операции по поставке медицинских, гуманитарных товаров, продолжаются, но нужно больше ресурсов», — сказал Дюжаррик.

По его словам, ООН продолжает оказывать поддержку гуманитарным операциям в большинстве районов Афганистана.