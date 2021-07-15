Управление верховного комиссара по делам беженцев ООН (УВКБ ООН) предупредило, что Афганистан ожидает гуманитарный кризис. Об этом сообщает «Интерфакс».

«По оценкам экспертов, еще 270 тыс. афганцев стали внутренне перемещенными лицами с января 2021 года — в основном из-за насилия. Общее количество перемещенных лиц превысило 3,5 млн», — заявили в УВКБ ООН.

Отмечается, что 65% населения Афганистана — женщины и дети, поэтому они окажутся наиболее уязвимыми слоями при предстоящем кризисе. Кроме того, подчеркивается, что число жертв среди гражданского населения выросло на 29% по сравнению с прошлым годом.

В ООН также обратили внимание на то, что жители Афганистана из-за затяжного конфликта вынуждены преодолевать колоссальные трудности. Ситуация осложняется повторяющимися природными катаклизмами и усиливающейся нищетой.