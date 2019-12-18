Онкологи назвали способ защититься от рака груди

Ученые проанализировали данные о 180 тысячах женщин в возрасте 50 лет и старше. В течение десяти лет их вес фиксировали три раза: в начале эксперимента, через пять и через девять лет. Как показали результаты исследования, чем больше килограммов потеряли участницы, тем меньше была вероятность развития онкологии. Если пациентки уже находились в группе риска, то их шансы заболеть раком снижались при похудении.

У участниц исследования, сбросивших от двух до четырех с половиной килограммов, риск онкологии был меньше на 13% реже, у потерявших от четырех с половиной до девяти килограммов — на 16%, у похудевших более чем на девять килограммов — на 26%. При этом те, кто сначала сбросил, а затем снова набрал вес, все равно снизили риск онкологии по сравнению с пациентками, чья масса тела оставалась стабильной.(РИА Новости)