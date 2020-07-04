Он «патриот», но не идиот: армяне обидели влюбленного в них «соловья»

Владимир Соловьев. Это имя знакомо многим, так как стало олицетворением цинизма, лжи, наглости и бесчестья. Само понятие «соловьев» давно стало словом нарицательным, несущим в себе лишь отрицательные черты.

Как-то телеведущий Иван Ургант довольно удачно сравнил словесную диарею Соловьева с «соловьиным пометом». Действительно, все, что мы слышим с экрана от этого субъекта это не более, чем вербальные экскременты.

С Владимиром Соловьевым хорошо знакома и азербайджанская аудитория. Лже-патриот России Соловьев, говорящий на русском языке и, якобы, защищающий интересы своей страны, на деле выступает апологетом фашистской идеологии Армении. Не бесплатно, естественно. Владимир Рудольфович может и «патриот», но не идиот. И потому средства армянского лобби исправно текут полноводной рекой в карманы Володи, ну, а он исправно заливается соловьиной трелью, рассыпаясь в панегириках перед армянскими хозяевами. И при этом, «соловей-разбойник» почему-то пытается самоутвердиться и возвысить армян за счет оскорбления азербайджанцев.

Видать, деньги на счета «соловья» поступают от армян нехилые. Однако, на сей раз, неожиданно, Соловьев обрушился с критикой в адрес своих негласных спонсоров.

«Мы так любим Армению, дружественную нам страну, а вот посмотрите, кого показывают в дружественной нам Армении с комментариями о голосовании. На Общественном телевидении Армении, в рамках репортажа по голосованию к конституционным поправкам, показывают нациста Навального, который называл армян хачами, который ненавидит армян и Армению, презирает ее. И вы- Общественное телевидение Армении, выводите этого человека и показываете его у себя в эфире? Ну, вы даете». Об этом во время программы Соловьёв LIVE заявил тележурналист Владимир Соловьев.

Что и говорить, «патриот» Соловьев был до кончика хвоста обижен тем, что его армянские друзья в телеэфире дали высказаться главному оппоненту Путина — Навальному. «Любовные чувства» Вовы к Родине настолько его опутали с головы до ног, что на минуту он позабыл, что он, будучи ласковым теленком, сосет как из бюджета России, так и армянское вымя не оставляет без внимания.

Что и говорить, армяне и Навальный затронули самые нежные чувства Соловьева. Понятно, что сей холуй заботится не о судьбе армян, а о том, чтобы глубже залезть …под крыло российским властям. И ради этого, он даже может позабыть о мзде, которую он регулярно получает от армянских хозяев.

И вообще, Соловьеву приходится нелегко. Он, как Труфальдино из Бергамо, должен угодить и российским властям, и не обидеть армян. Но, когда на сцену выходит персона главного оппозиционера России Навального, то Владимир Рудольфович, не долго думая, из двух зол выбрал наименьшее. Лучше уж лизнуть в Москве, чем рисковать, защищая Ереван в «навальном вопросе».

То, что Соловьев, словно хамелеон, мимикрирует в зависимости от обстоятельств, это понятно и неудивительно. Удивляет другое: совсем неуважаемый Володя называет Навального нацистом. Это вы серьезно, Владимир Рудольфович? Навальный — нацист? И вы этим возмущены?

Тогда такой вопрос: а кто, по вашему мнению, Гарегин Нжде, чей шестиметровый памятник возвышается в центре Еревана? Мать Тереза или Иоанн Павел II? Понятно, что вопросы — риторические. Но почему, вы, господин Соловьев, ни разу не обмолвились по поводу того, что в стране, которую вы так любите, увековечена память нацистскому преступнику? Или сотрудничество Нжде с гитлеровцами просто шалость по сравнению со «злодеяниями» Навального?..