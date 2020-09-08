ОМОН начал жесткие задержания протестующих в центре Минска

ОМОН начал жестко задерживать протестующих на проспекте Машерова, которые ранее в составе нескольких сотен человек двинулись маршем от Комаровского рынка к площади Независимости, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Бойцы ОМОН разделили демонстрантов на группы и начали задерживать участников акции. Протестующие пытаются отбивать у правоохранителей задерживаемых, с одного из омоновцев сорвали маску.

В задержания, помимо ОМОНа, участвуют люди в камуфляже, масках и без знаков различия. Силовики не подпускают представителей прессы к месту задержаний. Некоторых журналистов, которые медленно отступали перед силовиками, оцепляющими площадку перед заблокированной группой, толкали, хватали за руки и волосы, выталкивая за выстроенное оцепление.

Задержано уже несколько десятков человек, как мужчин, так и женщин. Женщины, участвующие в акции, кричат, некоторые плачут. Группу из нескольких десятков девушек, которых ранее бойцы ОМОН блокировали у стены одного из зданий, отпустили, они уходят.

ОМОН заканчивает зачистку территории. На противоположной стороне проспекта Машерова люди скандируют «Отпускай». Силовики садятся в машины и уезжают с места задержаний.