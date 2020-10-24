Омбудсмены Азербайджана и Турции провели брифинг

В Аппарате омбудсмена Азербайджана состоялся брифинг по итогам совместной миссии по расследованию, проведенной Уполномоченной по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабиной Алиевой и президентом Ассоциации омбудсменов Организации исламского сотрудничества (ОИС), главным омбудсменом Турции Шарафом Малкочем.

В ходе брифинга участники рассказали о регулярных обстрелах азербайджанского города Гянджа и других районов армянскими вооруженными силами, нападениях, повлекших гибель мирных жителей и многочисленные разрушения. Было подчеркнуто, что по итогам совместной миссии по расследованию фактов в связи с многочисленными человеческими жертвами и значительными разрушениями в результате ракетного обстрела ВС Армении гражданского населения Азербайджана, уполномоченной по правам человека (омбудсмен) и президентом Ассоциации омбудсменов Организации Исламского Сотрудничества (ОИС), главным омбудсменом Турции было принято заявление.

Также было отмечено, что отчеты, которые будут подготовлены омбудсменами на основе материалов, собранных в ходе совместной миссии по расследованию фактов, будут направлены в международные организации.