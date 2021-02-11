Олимпийская призерка из Беларуси обратилось к Лукашенко с открытым письмом

Белорусская пловчиха, трехкратная олимпийская призерка, чемпионка Европы и мира Александра Герасименя, возглавляющая Белорусский фонд спортивной солидарности (БФСС), обратилась с открытым письмом к Александру Лукашенко, призвав его «признать поражение и уйти с достоинством, как это принято в спорте». «Это будет лучшее, что вы смогли бы сделать для Беларуси», — отмечается в письме, опубликованном на странице БФСС в Facebook в четверг, 11 февраля. Герасименя указывает, что 9 февраля прошло ровно полгода с тех пор, как состоялись выборы президента Беларуси, победителем которых был официально объявлен Лукашенко.

За 6 месяцев белорусы «прошли многое: разгон мирных граждан светошумовыми гранатами, расстрелы резиновыми и боевыми пулями, пытки на Окрестина, бесследные исчезновения протестующих, убийства демонстрантов, «заезды смерти» по белорусским дворам», отмечает Герасименя. По ее словам, народ Беларуси «превозмогает свой марафон — марафон борьбы с насилием, пытками, унижениями и смертями», и «больно смотреть на то, как за проявление своей гражданской позиции людей лишают права голоса, свободы, а иногда и жизни». (DW)