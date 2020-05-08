Олег Кузнецов: «В Карабахе пушки не заговорят, пока дипломаты будут находиться за столом переговоров»

О внутриполитической ситуации в Армении, последних заявлениях премьер-министра Армении по поводу карабахского конфликта, а также о том, какие процессы сейчас развиваются вокруг карабахского конфликта, рассказал в интервью # российский политолог, историк Олег Кузнецов.

— Сейчас в Армении идут определенные процессы, которые затрагивают также урегулирование Карабахского конфликта. Как бы вы охарактеризовали эти процессы?

— Действительно, в русскоязычной армянской прессе сейчас активно дебатируются вопросы, поставленные на повестку дня недавним громким заявлением министра иностранных дел России Сергея Лаврова по формату и контексту переговоров по нагорно-карабахскому урегулированию. Суть их сводится к тому, что внутри Армении существуют два клана, один из которых готов к конструктивному участию в переговорах с Азербайджаном, а второй в принципе отрицает саму возможность подобных переговоров.

Самое интересное, что и российская пресса второго эшелона медийного влияния также уделяет данной ситуации самое пристальное внимание, но делает это однобоко, публикуя статьи и разного рода аналитические обзоры материалов армянской прессы исключительно в интересах сторонников переговоров. Такое положение дел, вне всякого сомнения, является следствием наличия прокремлевского медиа-заказа. Тем самым Москва не явно, но очень конкретно дает понять Еревану, что у него уже не получится снова соскочить с крючка не просто участия в переговорах, а участия конструктивного, с получением конкретного итогового результата.

— В своем последнем выступлении перед парламентом Пашинян сказал, что «президент Азербайджана конструктивно настроен» на решение конфликта. Что этим хотел сказать премьер-министр Армении?

— Это как раз свидетельствует о наличии в Ереване и в мире в целом тех тенденций, о которых я сказал выше. Надо понимать, что президент Алиев с самого момента своего вступления как главы государства в переговорный процесс никогда не менял своей позиции, то есть, если пользоваться фразеологией премьера Пашиняна, он всегда был «настроен позитивно», но до недавнего времени официальный Ереван не хотел этого не только признавать, но даже и замечать.

Пашинян, будучи политическим крестником первого президента Армении Тер-Петросяна, является сторонником участия в переговорах с Азербайджаном о возвращении под его юрисдикцию оккупированных территорий, о чем уже без утайки пишет вся армянская пресса, как провластная, так и оппозиционная. Своим заявлением армянский премьер-министр недвусмысленно дает понять парламенту и народу, что переговоры не только будут, но и будут иметь результат в виде отказа от режима их оккупации.

— Министр обороны Азербайджана в последнее время часто посещает прифронтовую зону. При этом он также заявляет о том, что риск войны увеличился. Можно ожидать обострения на линии соприкосновения войск?

— Генерал Гасанов, на мой субъективный взгляд, хорошо знает свое ремесло, о чем свидетельствует качественное улучшение состояния азербайджанской армии. Но при этом следует понимать, что выступать с такого рода заявлениями он может только при наличии прямого на то указания со стороны верховного главнокомандующего и никак иначе. Иными словами, его заявления — это составная часть общего информационно-психологического давления Азербайджана на Армению с целью принуждения ее к переговорам. Поэтому я более чем уверен, что в Карабахе пушки не заговорят до тех пор, пока дипломаты будут находиться за столом переговоров.