По итогам продолжавшейся около трех часов встречи с президентом РФ Владимиром Путиным федеральный канцлер Германии Олаф Шольц призвал «всеми силами избежать» дальнейшей эскалации в конфликте между Украиной и Россией. Это главная цель визита в Москву, а также прошедших накануне переговоров в Киеве, заявил Шольц на совместной с Путиным пресс-конференции во вторник, 15 февраля.

Для немцев и всех европейцев ясно, что европейская безопасность не может быть построена против России, но только с Россией, подчеркнул Шольц. Необходимо всеми силами воспрепятствовать тому, чтобы в Европе вновь возникла военная эскалация, указал он.

Шольц признал, что позиции России и Запада по требуемым Москвой «гарантиям безопасности» разнятся. При этом расширение НАТО, по его словам, в настоящее время не обсуждается и не стоит на повестке дня в ближайшей перспективе. Канцлер ФРГ выразил уверенность, что данная тема не будет подниматься, пока он и Путин находятся у власти.