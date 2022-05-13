Канцлер ФРГ Олаф Шольц в пятницу, 13 мая, провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Как отмечается в сообщении официального представителя федерального правительства Штеффена Хебештрайта, глава германского кабмина «однозначно отверг обвинения в распространении нацизма в Украине». «Утверждение, что там якобы правят нацисты, не соответствует действительности», — написал канцлер в своем Twitter.

Кроме того, Олаф Шольц, учитывая последствия войны в Украине, особенно в Мариуполе, вновь «призвал президента России как можно скорее добиться прекращения огня, улучшения гуманитарной ситуации и прогресса в поиске дипломатического решения конфликта». Стороны также обсудили продовольственную ситуацию в мире, которая резко обострилась в результате агрессивной войны России. «Канцлер напомнил, что Россия несет здесь особую ответственность», — подчеркивается в сообщении пресс-службы правительства Германии.

Штеффен Хебештрайт особо отметил, что 75-минутный разговор с Путиным состоялся после прошедшей 11 мая беседы федерального канцлера с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Пресс-служба Кремля подтвердила телефонный разговор канцлера ФРГ и президента России. В сообщении указывается, что «Владимир Путин подробно изложил логику и основные задачи»

российского вторжения в Украине, которую Кремль называет «специальной военной операции по защите народных республик Донбасса». Кроме того, Путин рассказал «о предпринимаемых мерах по обеспечению безопасности мирных жителей».

Президент России в беседе с канцлером ФРГ утверждал, что российско-украинские переговоры, по сути, заблокированы Киевом и обратил внимание «на продолжающиеся грубые нарушения исповедующими нацистскую идеологию боевиками норм международного гуманитарного права, использование ими бесчеловечных террористических методов». (DW)