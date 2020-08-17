Около СИЗО в Минске проходит акция протеста

Несколько тысяч жителей Минска проводят акцию протеста против насилия со стороны белорусских силовиков у стен следственного изолятора на улице Володарского в Минске, сообщает «Интерфакс».

Протестующие требуют руководство изолятора отпустить задержанных. Они скандируют «Выпускай!» и «Каждый день!».

По оценкам издания, на акцию пришли от 5 до 7 тысяч человек.

Часть демонстрантов также направились к изолятору на улице Окрестина, где, по информации местных СМИ, силовики жестоко издевались и применяли насилие к задержанным. (gazeta.ru)