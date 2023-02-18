Президент Польши Анджей Дуда заявил, что около 2-2,5 млн украинских граждан находятся в Польше, больше 1,3 млн из них получают льготы. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что в текущий момент, по оценкам, в республике находятся порядка 2-2,5 млн. украинцев.

«Более 1,3 млн зарегистрированы и пользуются льготами, которые мы предоставили специальным законом», — заявил Дуда.

По его словам, зарегистрированные украинцы получили идентификационные номера польского образца и имеют право на работу, возможность пользоваться системой здравоохранения, а дети могут обучаться в школах.

Президент Польши добавил, что всего за год почти 10 млн человек пересекли украинскую границу в направлении Польши.