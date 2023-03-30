Российские оккупанты обстреливают Харьков и область.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

«Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях», — написал он.

Синегубов сообщил, что зафиксировано по меньшей мере 6 «прилетов», предварительно С-300. Обстрелы идут со стороны Белгорода.

Взрывы в Харькове подтвердил мэр города Игорь Терехов.

«В настоящее время зафиксировано шесть прилетов по Харькову. Информация о жертвах и пострадавших уточняется», — написал он.