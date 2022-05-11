Власти Германии уже признают, что все эти годы политическое отношение к России было неправельным. При этом бывшая канцлер Ангела Меркель никогда не доверяла президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом сообщил депутат Бундестага от партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Томас Хайльман в интервью ТСН.ua.

Он признал, что политика, которой придерживался западный мир и Германия в частности была не лучшей, поскольку избежать нападения РФ на Украину не удалось.

«Я разговаривал с Меркель. Я знаю ее 20 лет. И она всегда говорила, что Путин лжет. Потому она никогда не доверяла Путину. Она сказала мне лично во время разговора один на один, что совсем не доверяет Путину. Она сказала, что он лжет. Поэтому мы не удивляемся, что он лжец. С другой стороны, немецкий опыт во время Холодной войны свидетельствует, что интенсивные экономические отношения помогают снизить градус, успокоиться. И это было присуще не только Меркель, но и обычной немецкой вере немецкого политического класса от левого до правого крыла», — отметил он.

Политик также подчеркнул, что Германия не доверяет России. Однако иногда экономические интересы стран все же превалируют на политической арене.

«Мы не доверяем им (русским – ред.) лично и знаем, что они, к сожалению, нам врут, но если экономические интересы зависят от нас настолько, как и мы от них, это помешает им совершать абсолютно иррациональные действия. И так было в 1970-1980 годах, когда был Советский Союз. Драматически или катастрофически этого уже нет из-за того, что сделал Путин», — сообщил депутат.

По его словам, война против Украины – это «экономическое самоубийство России». Это вернет Россию на 30-40 лет назад.

«Экономический спад будет невероятным и будет усиливаться. Мы видим, сколько людей уже уехало из России, сколько отношений было разорвано. Поэтому с экономической точки зрения начинать эту преступную войну против Украины было совершенно нелогично», — подчеркнул Хайльман.