Совет министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) призвал привлечь к ответственности совершивших нападение на посольство Азербайджана в Иране

Как сообщает #, об этом говорится в информации, распространенной Министерством иностранных дел Азербайджана.

«В резолюции под названием «Нападение на посольство Азербайджанской Республики в Тегеране» страны-члены организации решительно осуждают вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Тегеране 27 января 2023 года. В документе звучит призыв к правительству Ирана всесторонне расследовать нападение, привлечь к уголовной ответственности совершивших его лиц и обеспечить охрану диппредставительств Азербайджана на территории Ирана в соответствии с Венской конвенцией 1961 года о дипломатических сношениях. В резолюции приветствуются заявления Секретариата и стран-членов ОИС, осуждающие нападение на посольство», — говорится в сообщении.