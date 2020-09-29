Оглашены последние данные о потерях в результате армянских провокаций

В результате очередного интенсивного артиллерийского обстрела густонаселенных районов Азербайджана вооруженными силами противника по заданию военно-политического руководства Армении на данный момент с телесными повреждениями различной степени тяжести госпитализированы 35 человек, погибли 12 гражданских лиц.

Как сообщили во вторник Trend в Генеральной прокуратуре, в результате обстрела со стороны агрессора Армении гражданских объектов пришли в негодность 66 домов, восемь гражданских объектов, уничтожено большое количество мелкого и крупного рогатого скота.

В настоящее время сотрудниками органов прокуратуры проводятся все возможные в боевых условиях следственные действия, в том числе назначены соответствующие экспертизы для определения степени тяжести ранений местных жителей и размеров ущерба, нанесенного объектам гражданской инфраструктуры.

Общественность будет регулярно информироваться о ходе расследований.