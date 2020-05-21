Оглашена сумма финпомощи AZAL

ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) понесли большие убытки в связи с прекращением полетов из-за коронавирусной пандемии.

Как сообщает Report, об рассказал глава пресс-службы Минфина Маис Пириев.

По его словам, в рамках мер государственной поддержки AZAL перечислено 86,9 млн манатов: «Финансовая поддержка из госбюджета направлена в первую очередь на выплату заработной платы работников и приравниваемых к ним лиц компании AZAL и подведомственных структур, оплату кредиторской задолженности перед внешними и внутренними учреждениями, коммунальных и иных минимальных операционных расходов».