Автор романов из серии «После» Анна Тодд, создатель вселенной о Гарри Поттере Джоан Роулинг и написавшая трилогию «50 оттенков» Э.Л.Джеймс стали самыми популярными зарубежными писательницами современности.

Как передает РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе сервиса электронных и аудиокниг «ЛитРес» по результатам исследования за последние 10 лет.

«Пальма первенства принадлежит американской писательнице Анне Тодд, автору популярной серии романов «После». Книги, рассказывающие об отношениях застенчивой Тессы и самоуверенного Хардина, не раз становились бестселлерами New York Times и были успешно экранизированы. Второе место — у Джоан Роулинг, сочинившей сагу о Гарри Поттере. История о мальчике-волшебнике разошлась тиражом более 500 миллионов экземпляров и подарила ее автору мировую известность. Третья строчка досталась Э.Л.Джеймс — создательнице чувственной трилогии «50 оттенков», по мотивам которой были сняты одноименные фильмы с Дакотой Джонсон и Джейми Дорнаном в главных ролях», — говорится в сообщении пресс-службы.

В пятерку лидеров также вошли писательница Элизабет Гилберт – автор бестселлеров «Есть, молиться, любить» и «Город женщин», а также мастер детективной прозы, лауреат Пулитцеровской премии за роман «Щегол» Донна Тартт.