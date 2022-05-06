Офис генерального прокурора Украины выписал несколько повесток о вызове на допрос российских должностных лиц, среди которых спикер Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев и министр обороны Сергей Шойгу.

Как передает ТАСС, в соответствующем разделе на сайте офиса генпрокурора также опубликованы повестки директору ФСБ Александру Бортникову, руководителю Службы внешней разведки Сергею Нарышкину, министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, главе Росгвардии Виктору Золотову и полномочному представителю президента РФ в Центральном федеральном округе Игорю Щеголеву.

Каждая из повесток вызывает на допросы 16, 17 и 18 мая.