Официальные лица Азербайджана посетили Гянджу

Помощник президента Азербайджанской Республики — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев, помощник первого вице-президента Эльчин Амирбеков, генеральный прокурор Кямран Алиев и другие официальные лица совершили поездку в Гянджу.

Как сообщает местного бюро АПА, официальные лица посетили территорию, по которой 11 октября примерно в 02:00 Армения нанесла ракетный удар, ознакомились с ситуацией на месте.

Х.Гаджиев и К.Алиев ответили на вопросы представителей местной и зарубежной прессы о событиях и государственном терроре Армении.

| 2020-10-11T13:39:52+04:00 11 октября 2020, 13:51|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss