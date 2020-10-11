Официальные лица Азербайджана посетили Гянджу

Помощник президента Азербайджанской Республики — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев, помощник первого вице-президента Эльчин Амирбеков, генеральный прокурор Кямран Алиев и другие официальные лица совершили поездку в Гянджу.

Как сообщает местного бюро АПА, официальные лица посетили территорию, по которой 11 октября примерно в 02:00 Армения нанесла ракетный удар, ознакомились с ситуацией на месте.

Х.Гаджиев и К.Алиев ответили на вопросы представителей местной и зарубежной прессы о событиях и государственном терроре Армении.