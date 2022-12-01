Основатель запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) Абдуллах Оджалан подал иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в отношении Греции в связи с его выдачей турецким властям в феврале 1999 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на греческую газету «То Вима».

В своем обращении в ЕСПЧ Оджалан через своих адвокатов заявил, что обращение с ним во время пребывания в Греции противоречит Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).

Оджалан рассказал, что нескольким статьям ЕКПЧ противоречит тот факт, что он был передан властям Турции во время нахождения в руках греческих властей в Кении. Он также пожаловался на то, что его заявление о предоставлении убежища в Греции не рассматривалось; на задержание без законных оснований во время своего пребывания в Греции; на непредоставление шанса отстаивать свои права в греческих судах.

По данным властей Греции, основатель РПК в 1998 году прибыл в Грецию незаконно, поэтому правительство решило выслать его в третью страну. В 1999 году его арестовали сотрудники спецслужб Турции и передали суду, который приговорил его к смертной казни за террористическую деятельность и госизмену, но впоследствии заменил приговор на пожизненное заключение без права на амнистию.

РПК была объявлена ООН и ЕС террористической организацией, которая с 1984 года ведет вооруженную борьбу за автономию для курдов на части Турции. Этот конфликт унес более 40 тыс. жизней.