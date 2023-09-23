Глава штаба Организации Договора о Коллективной Безопасности (ОДКБ) Анатолий Сидоров заявил, что организация будет расширяться и дальше. Он рассказал о возможном увеличении списка наблюдателей по типу БРИКС: «Мы готовы принять партнёров и наблюдателей из Латинской Америки, Африки и других континентов, если они будут. Главы государств приняли решение, и БРИКС увеличился до 6 государств. То же самое может произойти и в ОДКБ».

Напомним, что в настоящее время в состав ОДКБ входят: Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. После протестов в Казахстане в январе 2022 года, ОДКБ ввела в эту страну свои войска по просьбе президента Казахстана Гасым-Жомара Токаева. В Уставе организации указано, что если против какого-либо из государств-членов ОДКБ возникнет военная угроза, то другие страны должны совместно бороться за обеспечение безопасности этой страны.

В интервью AYNA проживающий в Канаде азербайджанский политолог Анар Махмудов прокомментировал возможное расширение ОДКБ, противостояние США и Запада, гибель лидера ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и другие темы.

— Глава штаба ОДКБ Анатолий Сидоров сообщил, что страны Латинской Америки и Африки присоединятся к организации в качестве наблюдателей. Означает ли это, что Россия не собирается довольствоваться постсоветским пространством и расширяет географию своих партнеров?

— Не считаю заявление представителя ОДКБ Сидорова о расширении деятельности организации серьезным. Страны Латинской Америки и Африки, о которых он говорит, и сейчас рядом с Москвой. Присоединение к организации в качестве наблюдателей и партнеров просто официально оформит эти отношения. Сегодня в ОДКБ представлены 6 стран-членов, между которыми существуют глубокие противоречия. Отношения между Арменией и Россией напряженные. Официальный Ереван проводит прозападную политику. Это, вне всякого сомнения, неприемлемо для администрации Путина, которая хочет видеть вокруг себя все постсоветское пространство без исключения.

Россия — главное препятствие на пути проведения республиками бывшего союза независимой политики. Именно по этой причине она вторглась в Грузию и Украину. И если нынешнему правительству Грузии удается избежать этих нападок благодаря своей мягкой политике по отношению к Москве, то отношение Кремля к Украине и Молдове очевидно. В нынешних условиях Россия не может удержать даже соседние страны в сфере своего влияния. Что изменится, если страны Латинской Америки и Африки присоединятся к ОДКБ в качестве наблюдателей? ОДКБ не такая серьезная организация и никогда не станет конкурентом НАТО.

— Конфликт между Западом и Россией продолжается. Вокруг отношений, обострённых российско-украинской войной, выдвигаются различные соображения. По утверждениям, соглашение между сторонами будет достигнуто на основе взаимных уступок в ближайшие месяцы. Согласны ли вы с этим?

— Когда Россия проводила оккупационную политику против Грузии и Украины, США, Великобритания и страны Запада не выступили против нее. Их выжидательная позиция усилила Россию, и Москва начала выдвигать новые требования. Когда они увидели, что Москва становится угрозой не только региону, но и всему человечеству, и что под ее руководством формируется широкая коалиция против Запада, тогда они стали поддерживать Украину. Однако эта поддержка находится не на должном уровне. Запад ведет себя как всегда и оставляет себе «лазейку». Украине для преимущества нужно, чтобы Запад поставлял новые виды вооружений и оружие. В настоящее время Запад не предоставляет Украине необходимое вооружение. Поставляется только необходимое, лишь бы Украина могла сопротивляться и не была побеждена, и война тянулась подольше. Запад старается, чтобы стороны максимально ослабили друг друга.

Что касается соглашения, то не вижу такой перспективы в ближайшем будущем. Правда, тиражируется информация, что Роман Абрамович приезжал в Москву на переговоры от имени Запада. Согласно информации, Абрамович несколько дней назад был в Москве и передал предложения Запада высшим кругам Кремля. Как утверждает мировая пресса, якобы предложения заключались в том, что российская армия должна остановиться на тех позициях, где находится на данный момент, прекратить войну и начать переговоры, в обмен на уступку Крыма и Донбасса обеспечивается победа России в Украине, а вместо этого Кремль должен пойти на уступки в вопросе Африки.

Это блеф, и искусственно тиражируется «пропагандистской машиной» Москвы. Россия хочет остановить войну, потому что понесла огромные потери в украинской войне. Но не может этого сделать, так как это означает конец путинского режима. Такими методами пропаганды они пытаются внушить мировой и российской общественности, что это Запад заинтересован в прекращении войны.

— Самолет, на борту которого находился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, разбился, в результате аварии погиб и Пригожин. В чьих интересах была смерть Пригожина – Запада, Москвы или внутрироссийских кланов?

— Евгений Пригожин был представителем преступной группировки, связанной с Кремлем, и всегда преданно служил путинскому режиму. Несколько месяцев назад, когда началось восстание «Вагнера», некоторые пытались сделать из него героя. Якобы Пригожин реализует сценарий государственного переворота против путинской власти, заложив основу внутридворцовых распрей. Однако позже выяснилось, что на самом деле Пригожин восстал не против Путина, а против определенных сил внутри правительства. Не стоит забывать, что такие люди, как Пригожин, совершают множество преступлений, и гулять на свободе они могут только благодаря авторитарным лидерам, таким как Путин. Есть те, кто считает, что авиакатастрофа с Пригожиным — проект Запада после того, как Россия получила определенное преимущество в Африке. Но я считаю, что это неправильный подход. Просто Пригожин в последний раз проявил верность своему начальнику и поплатился за совершенную до этого грубую ошибку.

Заявления госсекретаря США Энтони Блинкена: «Если бы я был Пригожиным или ему подобным, я бы все равно очень волновался. У НАТО — политика открытых дверей, у России — политика открытых окон» и заявление британского чиновника о том, «официальные лица США считают, что даже если Пригожин будет реинтегрирован в российские силы безопасности, ему все равно отомстят», не оставляет места для сомнений относительно того, какие именно силы совершили заговор против Пригожина. Путин знает, что агрессия против Украины, потеря многочисленной живой силы и военной техники, углубление экономического кризиса на фоне многовекторных эмбарго, быстрое обесценивание российского рубля закладывают основу для массовых протестов внутри страны в ближайшем будущем. Фактически это и есть план США и Запада. А смерть Пригожина — это серьезный сигнал обществу. Месседж заключается в том, что никто, даже те, кто служил верой и правдой и искренне раскаялся в совершенных действиях, не останутся без наказания за свое предательство.

Азер Нифталиев