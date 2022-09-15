Начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) генерал-полковник Анатолий Сидоров заявил, что отправка миротворческого контингента организации в Армению пока не планируется. Об этом он сообщил на брифинге, передает ТАСС.

Сидоров попросил не забегать вперед и напомнил, что13 сентября главы ОДКБ единогласно заявили о том, что эта проблема между Арменией и Азербайджаном должна решаться политико-дипломатическими методами.

«То есть о применении военной силы еще и с привлечением ОДКБ ни 13 сентября, ни вчера, ни сегодня и, я думаю, в ближайшем будущем речи не идет», — сказал начальник Объединенного штаба.

Стороны договорились о прекращении огня и эта договоренность соблюдается, подчеркнул он.

Глава штаба добавил, что в ОДКБ надеются на продолжение мирных процессов и решении конфликта без применения оружия.