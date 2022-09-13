Совет коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) договорился направить в Армению миссию организации возглавляемую генеральным секретарем организации Станиславом Засем, сообщает ТАСС, ссылаясь на секретариат ОДКБ.

Сообщается, что миссия направляется с целью оценить обстановку, а также подготовить доклад главам государств — членов ОДКБ для разработки предложений по деэскалации . Кроме генерального секретаря, в миссии примут участие начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров и представители государств – членов ОДКБ.

Доклад будет представлен на очередной сессии Совета коллективной безопасности, которая планируется осенью в Ереване.

Также Совет согласовал создание рабочей группы из числа сотрудников Секретариата и военнослужащих Объединенного штаба для постоянного мониторинга ситуации в зоне ответственности организации.

Ранее сообщалось, что Совет ОДКБ предложил Засю выехать в зону армяно-азербайджанского конфликта для подготовки доклада главам государств.

В ночь на 13 сентября 2022 года на границе Армении и Азербайджана вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в начале обострения.