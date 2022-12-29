Страны — участницы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) готовы направить в Армению мониторинговую миссию в случае такой заинтересованности со стороны Еревана. Об этом, как сообщает ТАСС, заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломата попросили прокомментировать заявление секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна о том, что сейчас «для России создана возможность встать рядом с Арменией и защищать ее суверенитет».

«Вы знаете, я не хочу разбирать, что конкретно имел в виду упомянутый вами политический деятель. <…> Если речь идет об обязательствах в рамках ОДКБ, то в случае заинтересованности Еревана все остальные страны — члены организации были бы готовы направить в Армению мониторинговую миссию», — сказала Захарова.

«Если речь шла о российском содействии армяно-азербайджанской нормализации, то Россия здесь опирается на весь комплекс трехсторонних договоренностей на высшем уровне, включая заявления от 9 ноября 2020 года, 11 января, 26 ноября 2021 года и 31 октября 2022 года. Именно они составляют надежный фундамент для продвижения процесса урегулирования отношений Баку и Еревана. Разумеется, мы учитываем, что нас связывают союзнические обязательства и с Арменией, и с Азербайджаном. Поэтому мы в качестве посредника неизменно занимаем такую позицию, которая позволяет эффективно выполнять эту функцию. И я очень надеюсь, что в Армении об этом знают», — отметила дипломат.

