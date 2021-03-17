Один в поле не воин: есть ли будущее у фермерских кооперативов в Азербайджане?

Отечественные фермеры сталкиваются с массой трудностей, начиная с посадки и заканчивая реализацией произведенной продукции. Многие специалисты в области сельского хозяйства уже давно говорили о том, что фермерам нужно кооперироваться и именно кооперация позволит быстрее справляться с возникающими проблемами, эффективно их решать. На небольших участках в три-четыре гектара, которые есть в распоряжении большинства фермеров, развернуться особо не получится. Тогда как благодаря объединению в кооперативы фермеры могут значительно повысить производительность, рентабельность, а значит и свои доходы.

Правда, на сегодняшний день о создании таких объединений речи пока не идет. Однако проект «Единый посев на едином участке», осуществляемый министерством сельского хозяйства, оценивается как раз как первая ступень на пути созданию кооперативов.

Согласно анализу министерства, большая часть малых земельных паев находятся на цельных участках, однако на том же самом участке фермеры выращивают разные сельскохозяйственные культуры, тогда как было бы целесообразнее объединиться и выращивать одну культуру. Именно эта задача стоит перед данным проектом, и как отмечают специалисты Минсельхоза, такой подход устранит целый спектр проблем, начиная от орошения заканчивая техникой для сбора урожая.

Уже 495 фермеров в Агджабединском, Бардинском, Билясуварском, Джалилабадском, Саатлинском, Сабирабадском и Шамкирском районах пришли к согласию в рамках проекта. На общей территории посевной площади размером в 649 гектаров собираются выращивать зерно, клевер, подсолнечник, хлопок, картофель в зависимости от специфики региона. Отметим, что фермеры могут присоединиться к данной инициативе на добровольных основаниях.

Впрочем, далеко не все считают, что данный проект в том виде, в каком он есть сейчас, приведет к положительным результатам.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев полагает, что такой путь может быть эффективным, но только если государство будет больше в нем задействовано.

«С другой стороны, так можно постепенно вернуться к построению колхозов и совхозов, но мы уже проходили этот путь, и история показала, что ни к чему хорошему он не привел. Сейчас люди стали индивидуалистами, и сомнительно, что многие фермеры захотят с кем-то кооперироваться. Тут дело в психологии наших граждан, которые рассуждают так: «Пусть мало, зато это точно мое». Хотя такие рассуждения далеко не всегда идут им на пользу»,– сказал он #.

Агаев считает, что есть хорошие перспективы объединения в один кооператив у родственников, членов одного семейного клана.

Вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов также считает, что если кто-то и захочет объединяться, то в основном это будут близкие родственники.

«Я родом из села Славянка Кедабекского района, потому о сельской жизни знаю не понаслышке. Так вот, не помню, чтобы в нашем селе крестьяне хотели бы объединяться. Из-за развала СССР развалились колхозы и совхозы, и людям, работавшим в них, пришлось туго. После того, как им дали участки, они постепенно стали подниматься на ноги, но сейчас крестьяне вряд ли готовы к очередным существенным переменам, которые неизвестно к чему приведут. Большинство фермеров на сегодняшний день не заинтересует объединение по ряду причин. Во-первых, не так уж просто договориться, что сажать: один будет за картофель, второй –за капусту, третий–за морковь. Во-вторых, фермер фермеру рознь. Среди них,– говорит Исмаилов,– есть трудяги, а есть ленивые, и получится, что при объединении первым придется работать еще и за вторых, чтобы был результат. В общем, может получиться так, что фермеры будут как лебедь, рак и щука, а это не пойдет на пользу делу».

По его словам, сама идея создания фермерских кооперативов может быть перспективной, но при условии правильного подхода. Например, если организовать такие объединения на свободных землях, коих в некоторых районах, таких как Геранбойский, Евлахский, Аджигабульский, Сальянский, Саатлинский, в достаточном количестве.

Это можно было бы сделать в рамках эксперимента, причем земли бы остались в государственной собственности. При этом государство должно дать заказ на выращивание тех или иных культур. Вообще, как считает Исмаилов, нужно разработать новую систему использования сельскохозяйственных земель в стране. Кроме того, необходимо изучить опыт других стран, в частности Израиля, где существуют селькохозяйственные общины–кибуцы.