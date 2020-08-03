Очисткой пляжей от бытовых отходов в Азербайджане займутся специально назначенные сотрудники

Одной из сновных задач на пляжах является проведение дезинфекционных работ и своевременная очистка бытовых отходов. Для этого будут специально назначенны сотрудники.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал глава Аппарата ИВ города Баку Эльгин Габибуллаев.

По его словам, в связи с этим городские коммунальные структуры будут работать в усиленном режиме.

«Для проведения дезинфекционных работ и очистки пляжей от бытовых отходов уже отведены специальные группы, и они проинструктированы в соответствующем порядке. На всех пляжах установлены контейнеры для отходов, однако для утилизации медицинских масок предусмотрены отдельные ящики, куда будут выбрасываться только маски. Этот процесс будет серьезно контролироваться нами», — сказал Габибуллаев.

Он добавил, что эти работы будут осуществляться соответствующими структурами, однако главной задачей является ответственность граждан, которые должны следовать установленным правилам.