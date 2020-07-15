Очередной «псих» из Армении хочет стать гражданином Азербайджана

Что ни говорите, но армяне неплохо устроились. Врожденная хитрость и изворотливость помогает закавказским цыганам, прибывшим в наш регион из далекой и сказочной Индии, всегда оставаться на «плаву». Могут наши недобрые соседи находить что-то положительное в самых негативных ситуациях. Естественно, положительное для себя.

Вот уже несколько дней на армяно-азербайджанской границе неспокойно. Точнее, ситуация всегда была напряженной, но за последние два дня она стала зашкаливать. Произошли открытые бои, в результате которых обе стороны понесли потери. Причем, потери армянской стороны были несоизмеримы с нашими, и если в течение месяца вы узнаете о «смертельных исходах от коронавируса» в армянской армии, не удивляйтесь. Азербайджанские воины постарались на славу.

Но сейчас речь не об этом. Дело в том, что под этот шумок (хотя, это не шумок, а шумище) гражданин Армении решил воспользоваться благоприятным моментом. Как вы поняли, момент был благоприятным для него.

Так, сегодня гражданин Армении 30-летний Нарек Сардарян перешел на территорию Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщают местные СМИ, задержанный нашими военнослужащими Н.Сардарян заявил, что занимается животноводством на границе с Нахчываном, он искал возможность пересечь границу, устав от насилия, произвола и несправедливости в своей стране, и просит убежища у Азербайджана.

Сардарян отметил, что и раньше хотел пересечь границу, но не было случая. У него появилась эта возможность, когда начал заниматься животноводством на границе с Нахчываном.

«В Армении господствует насилие, несправедливость, я обращался ко многим чиновникам, представителям власти, но они не помогли. Поэтому я пересек азербайджанскую границу. Прошу помощи у азербайджанской стороны. На границе солдаты хорошо обращались со мной, не открыли огонь», — подчеркнул он.

Сардарян отметил, что ситуация в Армении очень плохая, практически нет работы, господствует взяточничество и несправедливость. В полиции много взяток, социально-экономическое положение населения очень тяжелое.

Говоря о ситуации в армянской армии, Сардарян сказал, что положение в армии очень плохое, никто не признает друг друга, царит недисциплинированность, неподчинение друг другу, служащие потребляют наркотики. В армии закрывают глаза на выращивание и продажу наркотиков военнослужащими.

«Хочу, чтобы мне в Азербайджане дали гражданство, чтобы не возвращали меня в Армению, там мне все надоело, людей мучают. Если не получится, прошу передать меня третьей стране», — сказал он.

Ну вот, в Армении еще одним «психом» стало больше. Мы неспроста закавычили слово «псих»: в соседнем государственном недоразумении, всех, кто сдается на милость азербайджанцам, объявляют душевнобольными. И в качестве доказательства приведем статистику.

15 августа 2016 года 61-летний житель села Айгепат Араратской области Армении Генрик Агекян пересек армянскую границу и оказался на азербайджанской стороне. 23 августа Г.Агекян целый и невредимый, и, наверняка, откормленный был возвращен Армении.

Армянские светила от медицины свыше трех месяцев колдовали на Агекяном, пытаясь выяснить причины, побудившие того перейти границу. Почти стодневный труд армянских эскулапов дал свои результаты, и они вынесли вердикт: Генрих Агекян признан по итогам экспертизы невменяемым.

Идем далее. Ранее, а точнее 28 января 2014 года 77-летний Мамикон Ходжоян оказался на азербайджанской стороне села Алибейли Товузского района. Спустя чуть более месяца, а точнее 4 марта, он был передан Армении. Как вы понимаете, и он был признан психически невменяемым.

Вы не поверите, но спустя всего три дня азербайджанскую границу пересек его родственник 23-летний Арсен Ходжоян. Он так же, как и Мамикон, спустя месяц был возвращен на родину. Как вы понимаете, и он был признан душевнобольным.

Еще один случай. 26 августа 2014 года августа гражданин Армении Ананян Саркис Норикович (1961 г.р.), перешел армяно-азербайджанскую границу и был задержан на территории Газахского района Азербайджана. Через месяц был передан Армении.

А теперь догадайтесь с первого раза, каково было заключение армянских врачей? Тут даже и барабан крутить не надо: у Саркиса обнаружили проблемы с психикой.

То есть, «армянская закономерность» очевидна. Если какой-то армянин перешел на территорию Азербайджана, то он априори душевнобольной. Самое примечательное, что власть в Армении поменялась, но «психи» как были, так и остались.

Видимо, «революционные преобразования» Пашиняна никоим образом не отразились на психике простых армян. Они как бежали в Азербайджан, так и бегут.

И во всей этой истории с Нареком, фактически выиграл сам Нарек. Он удачным образом выбрал нашу страну, которая станет для него путевкой в жизнь в третьей стране.

Ну, а мы пока будем ждать очередную партию армянских «психов», которые будут пытаться перейти на нашу территорию, чтобы оказаться в Европе или США. Хитровылупленные армяне не преминут воспользоваться такой ситуацией.

Кстати, в качестве психа мы готовы принять и Пашиняна. И в данном случае, без всяких кавычек…