Очередной челлендж #senetinledestekle приурочен к 80-ти летию Вагифа Мустафазаде

Главное управление по культуре города Баку в рамках челленджа #senetinledestekle придерживаясь своей просветительской миссии, старается организовать досуг зрителей интересными, развивающими, и в тоже время развлекательными программами, расширяющими кругозор и способствующими саморазвитию, не выходя из дома.

Очередная встреча в рамках проекта состоится сегодня в 23:00 и будет приурочена к 80-ти летию создателя нового джазо-мугамного направления в истории музыки Азербайджана, выдающего представителя национального джаза, заслуженного артиста, лауреата Государственной премии, композитора и пианиста Вагифа Мустафазаде.

«Двери своего дома в этот день откроет, поддержавший нас известный актер, режиссер, художник, писатель, член команды КВН чемпионов века «Парни из Баку», заслуженный артист Азербайджана Бахрам Багирзаде, который проведет конкурс на разные темы», — рассказали # в управлении.

Подключившихся к прямому эфиру, уверенных в своих знаниях, интеллекте, логике и кругозоре зрителей, ожидают интересные сюрпризы.

Свои вопросы, пожелания и предложения, а также ответы на вопросы пользователи Интернета могут отправить на аккаунт Главного управления на инстаграмме @bakimedeniyyetidaresi.