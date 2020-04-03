Очередной челлендж #senetinledestekle приурочен к 80-ти летию Вагифа Мустафазаде

Главное управление по культуре города Баку в рамках челленджа  #senetinledestekle придерживаясь своей просветительской миссии, старается организовать досуг зрителей интересными, развивающими, и в тоже время развлекательными программами, расширяющими кругозор и способствующими саморазвитию, не выходя из дома.
Очередная встреча в рамках проекта состоится сегодня в 23:00 и будет приурочена к 80-ти летию создателя нового джазо-мугамного направления в истории музыки Азербайджана, выдающего представителя национального джаза, заслуженного артиста, лауреата Государственной премии, композитора и пианиста Вагифа Мустафазаде.
«Двери своего дома в этот день откроет, поддержавший нас известный актер, режиссер, художник, писатель, член команды КВН чемпионов века «Парни из Баку», заслуженный артист Азербайджана Бахрам Багирзаде, который проведет конкурс на разные темы», — рассказали # в управлении.
Подключившихся к  прямому эфиру, уверенных в своих знаниях, интеллекте, логике и кругозоре зрителей, ожидают интересные сюрпризы.
Свои вопросы, пожелания и предложения, а также ответы на вопросы пользователи Интернета могут отправить на аккаунт Главного управления на инстаграмме @bakimedeniyyetidaresi.
| 2020-04-03T20:10:39+00:00 3 апреля 2020, 20:24|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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