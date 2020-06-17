Очередная встреча в формате видеоконференции по нагорно-карабахскому урегулированию планируется до конца следующего месяца

Очередная встреча в формате видеоконференции, посвященная урегулированию нагорно-карабахского конфликта, планируется до конца следующего месяца.

Об этом сказала в ходе брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

«Сопредседатели находятся в постоянном контакте с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. В прошлом месяце они провели совместную видеоконференцию, на которой обсуждали вопросы нагорно-карабахского урегулирования. Очередная встреча планируется до конца следующего месяца, мы отдельно проинформируем, безусловно. Есть понимание, что по мере открытия границ, снятия ограничений на международное авиасообщение, а они были введены, как известно, в связи с коронавирусом, встречи приобретут и очный характер», — сказала она.