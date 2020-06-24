Очередная отправка азербайджанской нефти в Беларусь планируется на конец июня

До конца месяца ожидается доставка азербайджанской нефти в порт Одессы.

Об этом сообщил Trend пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

«Отправка нефти в Беларусь планируется на 25-26 июня из грузинского порта Супса. Объем данной партии составит около 85 тысяч тонн», — отметил он.

Отметим, что ранее сообщалось о поставках Socar Trading («Дочка» Госнефтекомпании SOCAR) за март-апрель белорусскому концерну «Белнефтехим» четырех партий нефти общим объемом около 335 тысяч тонн через порт Одессы и нефтепровод «Одесса-Броды» на Мозырский НПЗ. Из них три партии общим объемом около 250 тысяч тонн были отправлены в марте, а одна партия в апреле объемом — 85 тысяч тонн.

По данным «Белнефтехима», SOCAR может поставить в Белоруссию в 2020 году до 1 млн тонн нефти.

Напомним, что поставки нефти из Азербайджана в Беларусь через Одесса-Броды осуществлялись и в 2011 году. Контракт предусматривал четыре миллиона тонн, однако фактический объем отгрузок составил около 900 тысяч тонн.