В Сумгайытском судебном комплексе начато судебное расследование по уголовному делу генерал-майора Бекира Оруджева, Рахиба Мамедова, Интигама Мамедова, Зии Кязимова и Ульви Рашидова, обвиняемых по «Тертерскому делу».

На заседании под председательством заместителя председателя Бакинского военного суда Зейнала Агаева прокурор огласил обвинительный акт.

Согласно обвинительному акту, обвиняемые пытали военнослужащих, чтобы они давали показания друг против друга, унижали их достоинство, применяли различные виды пыток. В результате пыток погиб 1 человек — лейтенант Адиль Сабирли.

В отношении обвиняемых возбуждены уголовные дела по статьям 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего), 145.3 (незаконное лишение свободы, повлекшее смерть), 293.2 (пытки, совершенные должностным лицом государственного органа), 329 (насильственные действия в отношении подчиненного военнослужащего), 341.2.1 и 341.2.3 (злоупотребление группой лиц должностными полномочиями или нарушение группой лиц должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия) УК АР. Интигаму Мамедову дополнительно предъявлено обвинение по статье 178 (мошенничество).

На заседании судья сказал, что некоторым из обвиняемых может грозить до 6 лет лишения свободы, а другим — от 9 до 20 лет.

Ни один из обвиняемых не признал себя виновным.

Из обвиняемых генерал Бекир Оруджев сказал на суде, что не принимал участия в пытках и не давал кому-либо указаний.

Процесс продолжится 20 апреля.

Отметим, что в декабре 2021 года в Генеральной прокуратуре были приняты решения о возобновлении производства по уголовным делам, связанным с «Тертерским делом». В ходе расследования подозреваемые по делу были привлечены к уголовной ответственности. Из числа лиц, обвиняемых по этому делу, Зия Казымов и Ульви Рашидов не находятся под арестом, в период следствия в отношении них была избрана альтернативная мера пресечения.