Обвинение призвало не допустить Трампа до Овального кабинета в будущем

Бывший президент США Дональд Трамп может попытаться призывать к насилию в будущем, если ему не объявить импичмент сейчас, заявил главный обвинитель на процессе, член палаты представителей Джейми Раскин, передает РИА Новости.
«Дорогие мои коллеги, есть ли в этом зале хоть один политик, который верит, что Дональд Трамп прекратит подстрекать к насилию, чтобы добиться своего, если сенат еще когда-либо допустит его в Овальный кабинет?» — задался риторическим вопросом Раскин.
«Поставите ли вы на это жизни других полицейских? Поставите ли вы на это безопасность своей семьи? Поставите ли вы на это будущее вашей демократической страны?» — добавил главный обвинитель.