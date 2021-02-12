Обвинение призвало не допустить Трампа до Овального кабинета в будущем

«Дорогие мои коллеги, есть ли в этом зале хоть один политик, который верит, что Дональд Трамп прекратит подстрекать к насилию, чтобы добиться своего, если сенат еще когда-либо допустит его в Овальный кабинет?» — задался риторическим вопросом Раскин.