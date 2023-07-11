Коалиция из 11 стран начнет обучение украинских пилотов на истребителях F-16 в августе в Дании. При этом в Румынии будет создан учебный центр.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Члены НАТО Дания и Нидерланды возглавляют международные усилия по подготовке пилотов, а также вспомогательного персонала, обслуживанию самолетов и, в конечном счете, обеспечению поставок F-16 в Украину.
«Надеюсь, мы сможем увидеть результаты в начале следующего года», — заявил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.
Пока ни одна из стран не взяла на себя обязательства по поставке Украине самолетов F-16, хотя Польша и Словакия поставили 27 самолетов МиГ-29 для пополнения парка боевых самолетов Украины.