Коалиция из 11 стран начнет обучение украинских пилотов на истребителях F-16 в августе в Дании. При этом в Румынии будет создан учебный центр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

«Надеюсь, мы сможем увидеть результаты в начале следующего года», — заявил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Пока ни одна из стран не взяла на себя обязательства по поставке Украине самолетов F-16, хотя Польша и Словакия поставили 27 самолетов МиГ-29 для пополнения парка боевых самолетов Украины.

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