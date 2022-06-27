Председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев встретился с министром культурного наследия, туризма и ремесел Исламской Республики Иран Сеидом Иззатуллой Заргами.

Как передает Государственное агентство по туризму, встреча прошла в рамках 11-й конференции министров туризма Организации исламского сотрудничества и обсудила перспективы развития туристических отношений между Азербайджаном и Ираном.

Фуад Нагиев подчеркнул важность взаимного обмена опытом в сфере туризма между двумя соседними странами, отметив, что Иран входит в тройку лидеров по количеству граждан, посещающих Азербайджан.

Он сказал, что надеется, что количество туристов из Ирана вскоре достигнет допандемического уровня на фоне быстрого восстановления туризма.

В свою очередь Сеид Иззатулла Заргами отметил, что наличие глубоких исторических и культурных связей между двумя странами сыграло важную роль в развитии туристических связей.

Стороны обменялись мнениями о важности реализации подписанного между Азербайджаном и Ираном документа о расширении сотрудничества в сфере туризма, упрощении визовых и пограничных процедур.

Ф.Нагиев пригласил своего иранского коллегу в Шушу, культурную столицу Азербайджана, а Сеид Иззатуллах Заргами, в свою очередь, пригласил его посетить Иран.

Следует отметить, что количество посетителей из Исламской Республики Иран в Азербайджан за первые пять месяцев текущего года составило 64 833 человека, что на 77% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.