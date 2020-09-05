Обсуждается отмена административно-территориального деления Низаминского и Кяпазского районов Гянджи

Инициатива, выдвинутая в связи с отменой административно-территориального деления Низаминского и Кяпазского районов города Гянджи, направлена на повышение качества управления во втором по величине городе страны и обеспечение комфорта и удовлетворенности граждан.

Об этом агентству АПА сказал депутат Нагиф Хамзаев.

«Пример города Сумгайыт, близкого к Гяндже по численности населения, показывает, что управление из одного центра является более эффективным и оптимальным», — отметил он.

По его словам, благодаря этому будет упрощен механизм рассмотрения обращений граждан, удастся оперативно решать их проблемы, в системе управления будут устранены такие негативные явления, как параллельность, бюрократия, волокита.

«В то же время, повысится эффективность удовлетворения социально-культурных и бытовых потребностей населения, обеспечения законности, будет ликвидирован крупный управленческий аппарат и удастся сэкономить бюджетные средства», — резюмировал он.