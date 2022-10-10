10 октября с 09:55 до 16:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Гараиман и Гюнешли Басаркечарского района, Чинарлы Товузгалинского района, из стрелкового оружия различного калибра периодически подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенных пунктов Тезекенд Дашкесанского района, Агбулаг Товузского района, сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

Подразделения азербайджанской армии, расположенные на указанных направлениях, приняли адекватные ответные меры.