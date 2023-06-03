3 июня в 00:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечярского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Безирхана Кяльбаджарского района.

Информацию об этом распространило Министерство обороны.

Кроме того, с 20:40 2 июня до 00:30 3 июня члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в Ходжалинском, Шушинском, Ходжавендском, Кяльбаджарском направлении.

«Подразделениями азербайджанской армии, расположенными в указанным направлениях, были приняты адекватные ответные меры», — говорится в информации.