В ночь с 10 на 11 октября текущего года был обстрелян служебный автомобиль посольства Азербайджанской Республики в Вашингтоне, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Азербайджана (МИД).

О произошедшем наше дипломатическое представительство незамедлительно проинформировало соответствующие структуры США, представила снимки с камер наблюдения.

В связи с этим 12 октября в МИД был вызван временный поверенный в делах США в нашей стране, выражена серьезная обеспокоенность и недовольство произошедшим инцидентом, а также доведено до сведения другой стороны требование обеспечения безопасности азербайджанского дипломатического представительства.