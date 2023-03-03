«Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем сегодняшнем выступлении в Германском Совете по внешней политике (DGAP) попытался исказить призывы предоставить изгнанным из Армении азербайджанцам возможность вернуться в свои дома как нечто, затрагивающее территориальную целостность и суверенитет Армении. Мы хотели бы напомнить премьер-министру, что этническая чистка является преступлением против человечности и что безопасное и достойное возвращение

изгнанных из Армении азербайджанцев в свои дома является основным правом человека».

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана по этому поводу.

Было отмечено, что обеспечение возможности для возвращения изгнанных из Армении азербайджанцев в свои дома является обязательством Армении, вытекающим из Устава ООН, Всеобщей декларации прав человека, Европейской конвенции о правах человека, Международного пакта о гражданских и политических правах и других важных международных документов.

«Обеспечение прав азербайджанцев, изгнанных из Армении, является неотъемлемым условием для поддержания мира и безопасности в регионе. Мы сформулировали нашу концепцию мирного, безопасного и достойного возвращения, и представили ее общественности.

Мы вновь призываем премьер-министра Пашиняна немедленно начать переговоры с общиной в рамках соответствующего международного процесса, чтобы обеспечить безопасное и достойное возвращение азербайджанцев, изгнанных из Армении», — говорится в заявлении.