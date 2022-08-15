За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 200 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабных боевых действий потери ВС России составили 43 750 человек.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

На 15 августа общие потери российской стороны составили: танки — 1 876 ед., боевые бронированные машины — 4 141, артиллерийские системы — 985, РСЗО — 261, средства ПВО — 136, самолеты — 233, вертолеты — 195, беспилотники оперативно-тактического уровня — 787, крылатые ракеты — 187, корабли / катера — 15, автомобильная техника и автоцистерны — 3 044, специальная техника — 92.

Наибольшие потери за прошедшие сутки ВС РФ понесли на Донецком направлении.