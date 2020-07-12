ОБСЕ запустило процесс отбора кандидатов на должность генсека и глав институтов

Представители 57 государств — участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не смогли достичь консенсуса по вопросу продления полномочий на новый трехлетний срок действующих руководителей институтов этой организации, в том числе генерального секретаря Томаса Гремингера. Об этом, как передает ТАСС, сообщило в воскресенье действующее председательство Албании в ОБСЕ.

«Председательство Албании в ОБСЕ объявило о начале процедуры отбора кандидатов на должности генерального секретаря ОБСЕ, директора Бюро по демократическим институтам и правам человека [БДИПЧ], верховного комиссара по делам национальных меньшинств, представителя по вопросам свободы СМИ. Председательство сожалеет, что 57 государств-участников не смогли достичь консенсуса по вопросу переназначения четырех должностных лиц, занимающих в настоящее время эти должности», — говорится в заявлении ОБСЕ.

Представители государств ОБСЕ на протяжении нескольких недель обсуждали вопрос продления на новый трехлетний срок действующих четырех руководителей, полномочия которых истекают 18 июля 2020 года. Как отмечает албанская сторона, повторное назначение четырех действующих кандидатов могло бы позволить обеспечить непрерывность работы организации в условиях пандемии коронавируса.

Председательство предостерегло, что снижение приверженности устойчивой работе исполнительных структур создает серьезные проблемы для эффективности многостороннего механизма дипломатии. В связи с этим председательство рекомендовало государствам ОБСЕ придерживаться кооперативного и конструктивного подхода в процессе назначения кандидатов на эти должности.

«Для достижения консенсуса по вопросу замещения этих должностей на Совете министров [иностранных дел] ОБСЕ (СМИД — прим. ТАСС) в Тиране в декабре председательство просит государства-участники выдвинуть кандидатов на четыре должности к 18 сентября 2020 года», — подчеркивается в заявлении.