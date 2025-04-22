Сохранение стабильности в Грузии имеет важное значение и для безопасности и стабильности всего региона.

Об этом сказал генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу после встречи с министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили в Тбилиси.

«Мы сотрудничаем с Грузией на протяжении многих лет. Сохранение стабильности в стране имеет жизненно важное значение не только для Грузии, но и для интересов региона. Как ОБСЕ, мы придаем особое значение содействию диалогу в зонах конфликтов и обеспечению безопасности. Механизм предотвращения инцидентов является одним из наших основных инструментов в этой сфере», — сказал он.

Синирлиоглу подчеркнул, что находится в Тбилиси с первым официальным визитом в качестве генсека ОБСЕ, и отметил, что организация будет и в дальнейшем активно участвовать в укреплении безопасности в Грузии.