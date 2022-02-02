В конце прошлой недели поступило весьма интересное сообщение: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз пригласил российского президента Владимира Путина посетить Турцию с официальным визитом.

Политические наблюдатели сразу связали этот жест турецкого президента с существующей напряженностью между Киевом и Москвой, между Россией и странами – членами НАТО. Но дело в том, что дата визита еще неизвестна: российский президент принял приглашение и заявил, что в подходящее время для него исполнит желание турецкого президента и посетит Анкару.

Что же касается существующей военной напряженности между Россией и НАТО, заметим, что она пока похожа больше на войну нервов, нежели на обычное военное противостояние.

Но наращивание военных сил продолжается, причем с обоих сторон. Плюс, происходит перегруппировка не только военных ресурсов, но и дипломатических.

Как известно, в последние годы наблюдается заметная оттепель между Турцией и Россией. Хотя тут уместнее было написать между Эрдоганом и Путиным. Потому что никто не может однозначно ответить на один вопрос: насколько долгими будут российско-турецкие отношения? Продолжатся ли они на нынешнем уровне после Эрдогана и Путина?

Мы также не в состоянии точно ответить на эти вопросы. Скажем только одно, многое будет зависеть и от Запада – от США и стран-членов НАТО. Заметим, что дипломаты последних стран теперь вновь «открывают» Турцию – американцы на днях заявили, что Турция является их незаменимым союзником в регионе. Надо сказать, что и Анкара делает намеки в «древнегреческом стиле», т.е. Платон мне друг, но истина дороже. То же самое турки говорят про Москву: Россия для них весьма важная страна, но она неправильно и несправедливо поступает в отношении Киева. Плюс, с самого первого дня оккупации Крыма Анкара неоднократно заявляла, что Крым есть неотъемлемая часть суверенной Украины.

Но несмотря на все это, имеющий определенные проблемы с Западом президент Эрдоган остается привлекательной политической фигурой для Москвы. Конечно, Анкара не оставит НАТО, как предполагают и желают теперь некоторые российские политики, она поддержит решение НАТО и по украинской проблеме.

Но в России постепенно понимают, что тюркским фактором пренебрегать нельзя, т.к. даже идея евразийства может стать живучей только как союз России и тюркских государств, потому что тюркские народы и народности являются не только важным фактором внутрироссийской этнической палитры России, но и выступают как существенный геополитический плацдарм, на который опирается Москва в настоящее время.

Конечно, после недавних казахстанских событий подобные суждения, как говорится, дали трещину. После того, как тюркские республики создали Тюркский Совет, всех интересовал один вопрос: какой будет реакция Москвы на это решение тюркских республик?

Надо сказать, что ответа пришлось ждать недолго. Последовали казахстанские события, российские миротворцы вошли в Казахстан и взяли ситуацию под свой контроль. Теперь на горизонте маячит другой вопрос: а какой будет политика президента Токаева? Ведь он уже является полным хозяином Казахстана! Напомним, что на днях бывший президент Нурсултан Назарбаев передал ему даже председательство правящей партией. Но продолжит ли Токаев внешнюю политику Назарбаева, особенно, ее турецкий и тюркский векторы?

Признаться, мы затрудняемся ответить и на этот вопрос, по той простой причине, что президент Токаев, чтобы остаться у власти, пригласил в страну миротворцев ОДКБ, т.е. он не забыл и не забудет, кому должен быть признательным за свой последний «политический успех»?

Поэтому будущий визит Путина интересен и с этого аспекта: можно подумать, что тюркские народности Центральной Азии живут вдали от Европы и поэтому у них кроме союза с Россией другой альтернативы нет. Нет, это вовсе не так. Альтернатива есть, и она называется тюркским союзом. Просто, дело в том, что пока не очень–то понятно: насколько последовательными и целеустремленными будут тюркские республики в процессе тюркской интеграции…