Итак, Путин признал независимость двух искусственно созданных сепаратистских образований на юго-востоке Украины. Тем самым он прямо посягнул на территориальную целостность этого государства. Что дальше, остановится ли он на этом, или «украинские подразделения» продолжат нападать на российскую территорию, чтобы Путин начал полномасштабное вторжение вглубь Украины?

Как должен отреагировать на изменившуюся ситуацию официальный Киев, если Путин все же не нападет? Наверное, последует разрыв дипотношений, закрытие посольств. А дальше что?

Не является ли произошедшее прямым результатом того, что весной 2008-го на Бухарестском саммите НАТО отклонило заявку Украины и Грузии на получение статуса кандидата в члены альянса? Что это фактически развязало руки агрессору и позволило ему творить с этими странами то, что ему хочется? И что теперь предпримет Запад? Примет новые санкции? На эти многочисленные вопросы # отвечают известные зарубежные эксперты.

Алекс Григорьевс, латвийский политаналитик, доктор филологических наук, независимый журналист:

— Да, Бухарестский саммит, с одной стороны, отказался давать Украине и Грузии дорожную карту на вступление в НАТО, а с другой – подтвердил их право на присоединение к этой оборонной организации. Для российского руководства это обозначило временные рамки. В Кремле решили, что обе страны надо подчинять не вообще когда-нибудь, а срочно. Россия начала эскалацию военного напряжения на границах Грузии весной 2008 года, а уже в августе начала открытую военную агрессию под лживым названием «принуждение к миру».

В Украине ставки были сделаны на коррумпированного политика, бывшего зэка Виктора Януковича и его партию. Янукович с российской помощью был избран президентом, но народ устроил Революцию достоинства и в 2014 году изгнал Януковича. Тогда Россия начала войну против Украины, которая продолжается до сих пор. Ее цель – ликвидация Украины как независимого государства. В очередной раз недостаток внимания Запада к проблемам Восточной Европы ведет к большой войне. Решения Бухарестского саммита, в особенности позиция Франции и Германии, развязали руки России и привели к войне России сначала против Грузии, а потом и против Украины.

Признание фейковой независимости фейковых республик всего лишь один этап в войне России против Украины. Трудно сказать, ограничится ли Путин этим признанием. Тем, кто смотрел запись телевизионного обращения Путина и особенно запись части заседания российского Совета безопасности, становится ясно, что у власти в России неадекватные люди с психологическими проблемами. Их место в психиатрической лечебнице. Но можно проанализировать возможности, открывающиеся этим признанием. Скрытая оккупация части Донбасса Россией становится открытой оккупацией. Фейковые республики претендуют на всю территорию Луганской и Донецкой областей Украины. Будет ли путинская Россия воевать за контролируемые Украиной районы Донбасса? Я не знаю ответа на этот вопрос. Но такая вероятность сохраняется как часть угрозы, часть гибридной войны против Украины. Напомню, что целью Путина является ликвидация Украины.

Что касается реакции Украины и остального Запада на противоправные действия России, то Украина действительно скорее всего разорвет уже почти несуществующие дипломатические отношения с Россией.

А от стран НАТО и других союзников следовало бы ждать санкций против России, соразмерных ее действиям. Введение полного пакета было бы нежелательно, так как что-то надо оставить в качестве угрозы, но и слишком легкие санкции будут вызывать только иронию в России и разочарование в Украине, Польше и Балтийских странах.

Очень приятной неожиданностью стала весть о приостановлении сертификации «Северного потока-2». Кажется, Шольц понял, что об него в Москве вытирают ноги. Надеюсь, поймет и Макрон.

Но главное, должна продолжиться и усилиться поддержка Украины — и вооружением, и товарами первой необходимости, и финансами. Должна заработать программа Маршалла. Украина воюет и страдает за всех нас. Надо ей помочь.

Денис Соколов, российский независимый эксперт, социальный антрополог:

— Во-первых, тот уровень мышления, который продемонстрировал российский президент, не оставляет места для оптимизма. И прежде всего, для оптимизма по отношению к будущему России и к будущему ее политики, внешней и внутренней.

Это такой своеобразный каминг-аут, потому что на вопрос — Who is mister Putin? – который был задан в самом начале его президентства, он сейчас ответил очень подробно и абсолютно исчерпывающе. То есть шансов о чем-то нормально договориться с таким человеком, который при этом дорвался до абсолютной власти, я не вижу никаких.

Я думаю, что со стороны путинского режима будут предприняты попытки решить силой и провокациями все проблемы, которые они видят вокруг Донбасса и Крыма. И это приведет к позору, который будет разрушителен для России.

Можно только надеяться, чтобы этот позор случился как можно скорее, и стоил как можно меньше крови для обеих сторон. В данном случае я имею в виду просто людей, которые будут отвечать за это безумие.

Мне кажется, что Путин в какой-то степени сейчас воплощает все страшные сны последних десятилетий про «обезьяну с ядерной бомбой». Сейчас это просто очевидно. Мы имеем дело практически с сумасшедшим, вооруженным ядерным оружием.

Если он уже двинется дальше, то я не вижу никаких шансов остановить его с помощью санкций. То есть здесь хорошего выхода, к сожалению, не просматривается.

Анатолий Пинчук, глава правления Института безопасности Восточной Европы:

— Для того, чтобы понять происходящее, надо не только читать указы Путина, но внимательно послушать его обращение. Для него исторически Украины не существует, а НАТО — агрессивный враждебный блок, обманувший ранее РФ. Россказни об «украинских войсках, обстреливающих населенные пункты «ЛНР-ДНР» и «геноциде на Донбассе» в контексте провокаций за последние 2 дня, выглядят смешно.

По факту, увидев, что Украину и США с Великобританией не получается «взять на понт» и склонить к выполнению «Минских соглашений» на его условиях, Путин, чтобы «сохранить образ крутого пацана», решил забрать «ЛНР-ДНР», похоронив тем самым «Минские соглашения». Да, он получит за это новые санкции, но не такие, какие могли быть в случае полномасштабного вторжения в Украину.

Есть ли вина Запада в случившемся? Есть, и я думаю там начали осознавать свои ошибки. Главное, чтобы их не повторили.

Обращение Путина показало, что войны не избежать. Да, она вероятнее всего будет позднее (хотя нельзя исключать сюрпризов. 23 февраля, например). Но она будет. И к ней необходимо усиленно готовиться. Ибо от исхода этой войны будет зависеть не только судьба Украины, но и всей Европы, а может быть и мира.

Гела Васадзе, ведущий эксперт Грузинского Центра Стратегического Анализа (GSAC):

— Признание ОРДЛО показало ограниченность возможностей Путина на украинском направлении. Можно не сомневаться в том, что если бы расчеты показывали хоть какую-то вероятность военной победы и возможности удержать большую часть территории Украины, Путин пошел бы на большую войну. Но этого не произошло. Вообще, если быть честными, данный шаг Путина более выгоден Украине, чем российской власти. В сухом остатке мы получили ситуацию, при которой:

— российские войска, которые сегодня пересекли границу Украины, согласно всем нормам международного права являются оккупационными;

— США и ЕС придется выполнять свои обещания санкций в случае прямого нападения РФ на Украину;

— аргумент о невыполнении украинской стороной минских договоренностей снят с повестки дня окончательно;

— “признание” означает практический отказ от продолжения переговоров с Западом и очередную попытку шантажа со стороны Кремля.

То, что произошло вчера — институционализация конфликта. Оставив открытым вопрос о “границах”, Кремль практически сделал продолжение активных боевых действий неизбежными. Причем с участием российских войск. Не факт, что РФ предпримет атаку на Украину в ближайшие дни, но то, что это обязательно произойдет, вряд ли подлежит сомнению.