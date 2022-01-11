В результате провокации, начатой вооруженными силами Армении с полудня 11 января, обострилась обстановка на кяльбаджарском участке азербайджано-армянской государственной границы.

Как сообщили в Министерстве обороны, подразделения Азербайджанской Армии на указанном направлении без применения каких-либо авиационных и артиллерийских проводят адекватные ответные действия с целью заставить замолчать противную сторону.

В настоящее время оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений.